Скалецька розповіла і показала, як пройшов її робочий день у Нових Санжарах

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька поділилась враженнями про свій перший день роботи на території санаторію “Нові Санжари".

Про це вона розповіла у відеозверненні на Facebook.

"Перший день пройшов, переважно, в телефоні, переважно, у вирішенні більшості питань, пов’язаних з організацією роботи екіпажу літака і перевіркою готовності закладів охорони здоров’я Полтави приймати в разі необхідності осіб в інфекційні бокси", - сказала вона.

Трохи згодом міністр також продемонструвала свої умови проживання.

Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що Скалецька начебто покинула територію медичного центру "Нові Санжари", де перебувають на обсервації громадяни України та іноземці, яких евакуювали з Китаю через спалах коронавірусу.

Згодом Скалецька це спростувала. Також спростували цю інформацію в уряді.

Як повідомлялося, Скалецька увечері 20 лютого оголосила про намір піти на два тижні на карантин разом з українцями, евакуйованими з китайського міста Ухань у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час звіту уряду у Верховній Раді 21 лютого заявив, що міністр зможе працювати дистанційно, поки перебуватиме на карантині.

Фото: Facebook