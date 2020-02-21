Порошенко: Путін – куди більша небезпека, ніж коронавірус

П'ятий президент України Петро Порошенко наголосив, що президент РФ Володимир Путін – "куди більша небезпека, ніж коронавірус", та закликав українську владу відреагувати на резонансне інтерв'ю Путіна і його висловлювання щодо України.

Про це він написав у Facebook.

"Володимир Путін – дуже небезпечний ворог України. І його мета – забрати не лише українську землю, а й українську душу. Для того, аби переконатися, що мир з Україною не входить в його плани, не треба зазирати йому в очі. Достатньо послухати, що він говорить", - зазначив він.

За словами Порошенка, "Путін вважає, що української мови не має існувати. Що української нації не має існувати, що ми з ним – один народ, така собі покалічена західними впливами гілка росіян. Путін вважає, що православна церква має бути тільки Московського патріархату".

"Це означає тільки одне – Україні життєво необхідні власні армія, власна мова і своя церква. Отже, ми все зробили правильно. Шкода, що нинішня влада занурилася у прикладну вірусологію і традиційно мовчки пропускає атаки Путіна. Путін – куди більша небезпека, ніж коронавірус. Тому закликаю владу у цій ситуації не мовчати", - зазначив експрезидент.

Як повідомлялося, Путін в нещодавньому інтерв'ю журналісту Андрію Ванденку зробив кілька резонансних заяв щодо України, які стосувалися його погляду на походження українців, української мови, церкви, а також ролі Польщі та Австрії у творенні української ідентичності.

Зокрема, Путін вважає, що до 13-го століття в українців та росіян нібито не було жодної різниці у мові. "І тільки в результаті полонізації у тієї частини українців, яка жила під владою Речі Посполитої, десь, по-моєму, в 16-му столітті, з'явилися перші відмінності", - стверджує Путін.

Він також поскаржився на спроби "розділити" Російську православну церкву. "Навіщо було руйнувати єдність РПЦ? Ви знаєте, що ця самостійність УПЦ Московського патріархату - вона насправді повна. Вона була повна з точки зору обрання ієрархів УПЦ МП", - заявив Путін. Водночас єдиним зв'язком УПЦ МП та РПЦ було, за його словами, поминання патріарха Кирила всіма священниками під час богослужінь.

У своєму інтерв'ю Путін також розповів про нібито вплив на творення української ідентичності австрійських спецслужб напередодні Першої світової війни, щоб послабити Росію.