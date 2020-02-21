На Банковій розповіли про KPI голів ОДА та основні завдання

Голови обласних державних адміністрацій зараз мають зрозумілі показники ефективності, а також зрозумілі й публічні завдання.

Про це заявив перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов в інтерв’ю Укрінформу.

“Зрозуміло, що створення будь-якого успішного підприємства або формування успішної команди не обходиться без якихось помилок, не всі можуть відразу перебудуватися, реально змінитися. Але можу однозначно заявити, що у голів ОДА сьогодні є зрозумілий KPI, є зрозумілі і публічні завдання. Президент чекає реальних змін життя громадян: це хороші і доступні лікарні, якісні дороги, залучення інвестицій в економіку, створення робочих місць, зростання зарплат, поліпшення інфраструктури”, - зазначив він.

Трофімов нагадав, що відповідає в ОП за реалізацію регіональної політики, але поки що не може сказати, що “цілком задоволений” її реалізацією.

“Я не можу сказати, що цілком задоволений. Але обраний вектор абсолютно правильний, позитивні результати вже є. Звичайно, поки ще не все ідеально. Я нормально сприймаю здорову критику, вона допомагає покращувати роботу”, - підкреслив посадовець.

Серед своїх невдач у регіональній політиці Трофімов назвав п’ять - тобто п’ять голів ОДА, яких уже було звільнено.

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“Але я б не називав це провалом або невдачею, це - робочий процес, процес формування команди, де хтось не доходить до фінішу. Такі процеси є не тільки в політиці, адже у вас теж іноді когось звільняють”, - переконаний заступник керівника ОП.

Водночас успішними кадровими рішеннями Трофімов назвав тих голів ОДА, які зараз працюють, а також колишнього очільника Івано-Франківщини Дениса Шмигаля, якого нещодавно парламент призначив віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій.