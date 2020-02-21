Вибори в усій Україні включно з Донбасом призведуть до легітимізації “Л/ДНР” - експерт

Проведення місцевих виборів у 2020 році на всій території України включно з окупованим Донбасом призведе до легітимізації “ЛНР/ДНР”.

Про це заявив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник під час презентації в Укрінформі дослідження "Україна 2019-2020: широкі можливості, суперечливі результати".

“Не слід виключати можливості проведення місцевих виборів так, як це уявляє влада, на всій території (України — ред.), в тому числі на окупованих територіях. Але це радше погана, ніж добра новина. Тому що можна бути дуже сильним оптимістом, але якщо є хоч трохи здорового глузду, то зрозуміло, що час, який залишився до проведення виборів, не дозволяє забезпечити достатні умови безпеки для проведення виборів, і тим більше на тих умовах, які виставляють за українським законодавством: участь українських партій, журналістів, міжнародних оглядачів. Плюс динаміка перших двох місяців цього року лише підтверджує подібні висновки”, - заявив Мельник.

Пояснюючи чому не слід виключати сценарію проведення виборів на всій території України, експерт зазначив, що зараз дуже популярно в новій владі орієнтуватися на досягнення результату, незважаючи на засоби, якими він досягається, і не маючи чіткої уяви про механізм реалізації проєкту.

“До чого це може призвести? Насамперед ці вибори не будуть мати нічого спільного з українським законодавством, з міжнародними стандартами, і головна загроза полягає в тому, що ключове в цьому — це рішення української влади — згода на проведення таких виборів”, - пояснив експерт.

Мельник висловив побоювання, що у разі проведення таких виборів “міжнародні партнери висловлять занепокоєння і при цьому все-таки схвалять те, що відбулося”.

“Що ми отримаємо в результаті? Ми отримаємо те, від чого так наполегливо відбивались — це легітимізація так званих представників так званих “ЛНР/ДНР”, - наголосив Мельник.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на Мюнхенській конференції з питань безпеки сказав, що українська влада хоче провести місцеві вибори на всій території України, включно з окремими районами Донбасу, у жовтні 2020 року, але для цього мають бути створені безпекові та політичні умови. За його словами, «людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані Україною, всім світом легітимними. І вони не можуть бути такими, якщо пройдуть не за українським законодавством, під звуки пострілів та без контролю нашого кордону».