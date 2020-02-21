Скалецька запевняє, що вона у "Нових Санжарах"

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що перебуває в зоні обсервації у Нових Санжарах, на даний час спілкується з членами екіпажу, які евакуювали з КНР українських громадян.

Про це Скалецька написала на своїй сторінці у Facebook, виклавши відповідні фото.

"Отже, я нарешті знаходжусь у приміщенні, в якому проведу найближчі два тижні... Сьогодні ми узгодили умови мого перебування і мене запустили в зону обсервації. Спілкуюсь з епікажем літака", - зазначила вона.

Вона розповіла, що хотіла, аби її заселили у звичайній кімнаті медцентру, "але з урахуванням необхідності працювати і проводити постійні наради скайпом і телефоном" їй виділили окреме робоче приміщення.

Міністр також повідомила, що 20 лютого до пізньої ночі разом з представниками всіх залучених міністерств і відомств перевіряла умови розміщення людей в "Нових Санжарах", забезпечення їх необхідними речами, дотримання санітарних та безпекових норм.

На даний час, за її словами, всі, хто перебувають в медцентрі, почуваються добре. "Людей регулярно обстежують, ознак ГРВІ не виявлено. Харчування тричі на день, його забезпечує кейтерингова компанія", - зазначила Скалецька.

Вона пообіцяла регулярно повідомляти про ситуацію з евакуйованими з Китаю громадянами.

Інформацію про те, що міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, яка у четвер заявила про наміри перебувати на карантині у медичному центрі "Нові Санжари" разом з евакуйованими з Китаю громадянами, у п'ятницю виїхала звідти, також спростували в уряді.

"Ні, це не так", - зазначили кореспонденту Укрінформу у пресслужбі Кабміну.

Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що Скалецька начебто покинула територію медичного центру "Нові Санжари", де перебувають на обсервації громадяни України та іноземці, яких евакуювали з Китаю через спалах коронавірусу.

Як повідомлялося, Скалецька увечері 20 лютого оголосила про намір піти на два тижні на карантин разом з українцями, евакуйованими з китайського міста Ухань у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час звіту уряду у Верховній Раді 21 лютого заявив, що міністр зможе працювати дистанційно, поки перебуватиме на карантині.