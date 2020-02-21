Комітет ВР у закритому режимі слухає звіт Генштабу про ескалацію на Донбасі
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Депутати заслухають інформацію представника Генерального штабу ЗСУ щодо загострення ситуації на лінії зіткнення 18 лютого 2020 року.
Другим питанням порядку денного є підготовка до другого читання проєкту закону "Про оборонні закупівлі" (№ 2398-д).
Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, хутір Вільний.
Окупанти обстрілювали українських військових із забороненого Мінськими угодами озброєння: мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.