Рада може зібратися на позачергове засідання щодо Криму і Майдану

Народні депутати можуть зібрати підписи за скликання позачергового засідання Верховної Ради задля розгляду і ухвалення проєктів постанов щодо річниці анексії Криму і шостої річниці Революції Гідності.

Про це в Укрінформу заявив голова підкомітету з питань Регламенту Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Павло Фролов, коментуючи можливість розгляду проєктів постанов щодо річниці анексії Криму і 6-ї річниці Революції Гідності у той час, як в парламенті триває друге читання законопроєкту про ринок землі, розгляд якого відповідно до Регламенту переривати не можна.

«Такої можливості як перервати розгляд питання фактично в Регламенті немає. Водночас передбачено проведення позачергового засідання, але ж переривати питання, в яке ввійшла Верховна Рада не можна, тому, практично немає чіткої правової визначеності щодо проведення такого засідання. Тому ми маємо справу з правовою колізією: з одного боку Регламент не передбачає переривання розгляду питання, а з іншого - передбачено формування порядку денного позачергового пленарного засідання тими особами, які його ініціюють, зібравши 150 підписів», - зазначив Фролов.

Як повідомлялося, 15 січня у ВР був зареєстрований проєкт постанови "Про заяву Верховної Ради України у зв'язку з шостою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності" (№ 2739).

14 січня у Верховній Раді зареєстрували проект постанови №3068 “Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в'язнів - громадян України”.

6 лютого Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні "земельного" законопроєкту №2178-10.

В першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі, Рада ухвалила 13 листопада 2019 року.