“Нехай собі біснуються”: Гриценко відреагував на вирок московського суду

Ексміністр оборони Анатолій Гриценко заявив, що "вирок” російського суду щодо нього не має жодного стосунку ні до права, ні до справедливості.

Про це він написав у Facebook.

"Московський суд визнав мене "терористом" і виніс вирок: шість років перебування у колонії, а після того - позбавлення на три роки права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, напевно в російських). Як я до того ставлюся? В моєму розумінні, тероризм - це рейди російських диверсійних груп, які несуть вогонь і смерть на нашу з вами землю; це збиття російським БУКом цивільного лайнера MH17 і вбивство майже трьохсот невинних цивільних, у т. ч. дітей; це отруєння/вбивство російським "Новічком" людей на території чужих держав. Це - дійсно тероризм, і саме так його розуміють у цивілізованому світі. На жаль, тероризм цей - дотепер не покараний", - зазначив він.

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"А те, що вони за вказівкою Кремля витворяють у своєму "військовому суді" - не має жодного стосунку ні до права, ні до справедливості. Нехай собі біснуються", - додав політик.

Як повідомляв Укрінформ, раніше другий Західний окружний військовий суд Москви заочно "засудив" колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка до шести років колонії за нібито "заклики до терористичних актів на території РФ".

Крім того, російський суд "позбавив його права обіймати посади в державних органах або органах місцевого самоврядування упродовж трьох років,".

Підставою для порушення кримінальної справи в Росії щодо колишнього українського міністра стали його виступи 16 липня 2014 року і 2 липня 2017 року.

Як повідомлялося, у 2018 році щодо Гриценка російські слідчі порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності) у зв'язку з його виступом в ефірі українського ТБ в 2017 році. Тоді Гриценко, коментуючи підрив авто, в якому загинув командир спецпризначенців Головного управління розвідки Міноборони Максим Шаповал, сказав, що на вбивства українців треба відповідати підривами автомобілів "у Таганрозі або в Москві".

Влітку 2018 року СК завів проти політика ще одну справу за тією самою статтею через "заклик до здійснення терористичної діяльності в Росії шляхом підриву залізничних поїздів". Її було відкрито через виступ Гриценка в телеефірі ще в 2014 році під час активної фази російської агресії проти України.