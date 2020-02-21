Суд Москви заочно засудив Гриценка до шести років колонії

Другий Західний окружний військовий суд Москви заочно засудив ексміністра оборони України Анатолія Гриценка до шести років колонії за нібито "заклики до терористичних актів на території РФ".

Про це повідомляє ТАСС.

"Суд, вислухавши думки сторін, визнав винним Гриценка за ч.2 ст. 205.2 КК РФ ("Заклики до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації") і постановив призначити йому заочне покарання у вигляді шести років колонії загального режиму", - оголосив вирок суддя Данило Логачев.

Російський суд позбавив його права обіймати посади в державних органах чи органах місцевого самоврядування протягом трьох років, термін покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання".

"Справу" щодо Гриценка розслідувало Головне слідче управління Слідчого комітету РФ.

Він звинувачується в нібито "вчиненні публічних закликів до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням ЗМІ" (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ), був оголошений у міжнародний розшук, у квітні 2019 року був виданий орден на його заочний арешт.

Гриценко перебуває на території України, яка не може його видати Росії відповідно до норм міжнародного права і свого національного законодавства.

Підставою для порушення "кримінальної справи" в Росії проти колишнього українського міністра стали його виступи 16 липня 2014 року і 2 липня 2017 року.

"У 2014 році Гриценко в ході прямої трансляції телерадіокомпанії "Студія 1+1" виступив з публічним закликом до здійснення терористичної діяльності на території РФ шляхом підриву залізничних потягів. У липні 2017 року в ефірі телеканалу "112 Україна" він запропонував підривати автомобілі в Москві й Таганрозі у відповідь на нібито проведену російськими спецслужбами за вказівкою керівництва країни діяльність, спрямовану на знищення української військової техніки та вбивство представників українського силового блоку", - стверджує російське агентство.