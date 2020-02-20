ООН: країни Балтії закликали Росію схилити бойовиків на Донбасі до перемир’я

На засіданні Генеральної Асамблеї ООН країни Балтії закликали Росію використати свій вплив на бойовиків в Україні, аби примусити їх дотримуватися режиму припинення вогню.

Про це йшлося у спільній заяві Естонії, Данії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвергії та Швеції, озвученій політичним директором МЗС Естонії Лембітом Уібо на засіданні ГА ООН під час розгляду питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми закликаємо Російську Федерація повністю дотримуватися своїх зобов’язань та використати свій значний вплив на підтримувані нею збройні формування, аби упевнитися в повному дотриманні припинення вогню", - сказав Уібо.

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Він наголосив, що ситуація у східній Україні становить загрозу для міжнародного миру й безпеки.

"Ми засуджуємо військову ескалацію та спробу наступу поблизу Золотого, про що повідомлялося у вівторок, оскільки ці дії суперечать негайній потребі терміново припинити вогонь й демонструють нестачу відданості втіленню Мінських угод та заходів, погоджених під час зустрічі у Нормандському форматі в Парижі", - зауважив дипломат.

Уібо відзначив, що "повна імплементація Мінських угод та політичний діалог залишаються основними для вирішення конфлікту й ми звертаємо увагу на роль й відповідальність Росії стосовно цього". "Ми дякуємо Україні за ініціативі та відверті дії, що призвели до позитивних кроків, на кшталт: обміну полоненими, пропозиції розведення сил у трьох зонах й відновлення мосту у Станиці Луганській", - розповів він.

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Як повідомляв Укрінформ, уранці 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. У результаті один український військовий загинув, п'ятеро дістали поранення.