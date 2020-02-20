Війна на Донбасі та анексія Криму визначають роботу ПА ОБСЄ вже понад 5 років - Церетелі

Війна, що триває в Україні, та незаконна окупація Росією Криму є визначальними у роботі Парламентської Асамблеї ОБСЄ вже понад 5 років.

Про це заявив голова ПА ОБСЄ Георгій Церетелі під час 19-ої зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Незважаючи на деякі боязкі кроки з деескалації конфлікту, війна на Сході України та незаконна анексія Криму визначають нашу роботу вже більше п’яти років", - сказав він.

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Церетелі вказав на інші конфлікти в регіоні, які досі залишаються невирішеними. Незважаючи на позитивні кроки, ми ще повинні знайти остаточне, всебічне та тривале врегулювання Придністровського конфлікту. "Ми не бачимо суттєвого прогресу у вирішенні конфлікту в Нагірному Карабаху. На окупованих територіях Грузії - повзуче встановлення кордону, викрадення та незаконні затримання продовжуються, грубо порушуючи гельсінські принципи та основні права людини", - зазначив голова ПА ОБСЄ.

"Наша неспроможність покласти край війні в Україні та припинити інші лиха робить все важчим реагування на транснаціональні виклики, які потребують спільного реагування", - підкреслив Церетелі.