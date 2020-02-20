Венедіктова запевняє, що Зеленський їй завдань не ставить

Т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова запевняє, що Президент Володимир Зеленський завдань їй не ставить.

Про це вона заявила в інтерв'ю Lb.ua.

"Жодних. Завдань не було. І наразі їх немає", - сказала вона, відповідаючи на запитання.

За словами Венедіктової, якщо виникає потреба у консультації з робочих питань, вона спілкується із заступником керівника Офісу Президента Андрієм Смирновим.

"Я комунікую зі Смирновим. Якщо потрібна консультація, пов’язана з моїми повноваженнями, можу комунікувати будь з ким. Але Андрій Олександрович ближче до моєї сфери. Хоча комунікація з ним відбувається насправді дуже рідко", - наголосила вона.

Венедіктова також зазначила, що спілкувалася зі своїм попередником Романом Трубою ще на початку роботи у ДБР.

"Мене представили колективу. Роман Михайлович сказав, що готовий допомагати. На цьому все", - зауважила Венедіктова.

За її словами, потреби у спілкуванні з Трубою після цього не виникало.

"Це було б зайвим. Я дуже швидко занурилась у процес того, що відбувалося. І робота попередніх осіб мені здалася не дуже доброчесною. Тому я вирішила, що краще розбиратися самостійно", - сказала Венедіктова.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у грудні 2019 року звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника Бюро Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.