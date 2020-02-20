Венедіктова запевняє, що Зеленський їй завдань не ставить

Венедіктова запевняє, що Зеленський їй завдань не ставить

Укрінформ
Т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова запевняє, що Президент Володимир Зеленський завдань їй не ставить.

Про це вона заявила в інтерв'ю Lb.ua.

"Жодних. Завдань не було. І наразі їх немає", - сказала вона, відповідаючи на запитання.

За словами Венедіктової, якщо виникає потреба у консультації з робочих питань, вона спілкується із заступником керівника Офісу Президента Андрієм Смирновим.

"Я комунікую зі Смирновим. Якщо потрібна консультація, пов’язана з моїми повноваженнями, можу комунікувати будь з ким. Але Андрій Олександрович ближче до моєї сфери. Хоча комунікація з ним відбувається насправді дуже рідко", - наголосила вона.

Венедіктова також зазначила, що спілкувалася зі своїм попередником Романом Трубою ще на початку роботи у ДБР.

"Мене представили колективу. Роман Михайлович сказав, що готовий допомагати. На цьому все", - зауважила Венедіктова.

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За її словами, потреби у спілкуванні з Трубою після цього не виникало.

"Це було б зайвим. Я дуже швидко занурилась у процес того, що відбувалося. І робота попередніх осіб мені здалася не дуже доброчесною. Тому я вирішила, що краще розбиратися самостійно", - сказала Венедіктова.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у грудні 2019 року звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника Бюро Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

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