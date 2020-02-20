У “Голосі” вважають, що у ситуації зі звільненням Ситника має місце політичний тиск

У фракції партії «Голос» вважають, що у ситуації навколо можливого звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника має місце політичний тиск.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

«Дуже важливо, щоб усе відбувалося в рамках закону. Якщо ми підемо незаконним шляхом, то питання дуже легко можна буде оскаржити. І ми отримаємо замість оновлення та посилення позитивного іміджу антикорупційних структур просто негатив. Тому сама постанова (про звільнення Ситника - ред.) є політичною. Знову ж таки, вона пішла не в профільний комітет, тобто не в Комітет з питань боротьби з корупцією, а в регламентний комітет, який теж не захотів самостійно розглядати, а звернувся до кількох інших комітетів, зокрема до правоохоронного, щоб мати хоч якісь підстави. Це чітко показує, що це політичне питання», - зазначив Юрчишин.

При цьому він наголосив на двох законних механізмах урегулювання цієї ситуації. По-перше, може розглядатися особиста відставка Ситника, який при цьому налаштований оскаржувати рішення суду, а по-друге - може бути проведений аудит НАБУ, без результатів якого «усе, що відбувається, - це політичний тиск», заявив депутат.

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«У напрямку аудиту нічого не робиться. І це вкотре показує, що головна мета - не відставка, а політичний тиск. Вже до нас надходить інформація, що зупиняються експертизи, яких вимагає НАБУ, а немає результатів експертизи - справа не йде до суду», - зауважив Юрчишин.

Як повідомляв Укрінформ, 19 лютого Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту винести на розгляд парламенту проєкт постанови про звільнення директора НАБУ Артема Ситника.

Проєкт постанови про звільнення Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро України зареєстрований у Верховній Раді за №3039 7 лютого. У картці законопроєкту вказано, що авторами постанови є 216 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначається, що причиною для такої ініціативи є "невідповідність особи мінімальним професійним та моральним критеріям для директора Національного антикорупційного бюро України". Крім того, на думку авторів проєкту, звільнення Ситника необхідне з метою забезпечення довіри до НАБУ і до держави в цілому.

Сам Ситник на засіданні Комітету ВР з питань антикорупційної політики заявив, що директора Національного антикорупційного бюро у законний спосіб можна звільнити лише у разі отримання негативного висновку аудиту. За його словами, аудиту НАБУ не було, а тому така ініціатива нардепів незаконна.

Наприкінці минулого року в ЗМІ з'явилася інформація, що Рівненський апеляційний суд визнав Ситника винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Директор НАБУ не задекларував відпочинок в одному з мисливських угідь Рівненської області, який йому оплачували треті особи.