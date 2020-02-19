Франція закликає Росію застосувати “потужний вплив” на збройні формування в ОРДЛО

Франція висловлює розчарування у зв'язку з інтенсивними бойовими діями 18 лютого на сході України та закликає Росію забезпечити припинення вогню з боку підконтрольних їй збройних формувань.

Про це йдеться в оприлюдненій у середу заяві Міністерства Європи й закордонних справ Франції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Франція розчарована інтенсивними бойовими діями, які сталися 18 лютого в районі Золотого в Україні, що спричинили нові бойові втрати. Порушення припинення вогню та застосування важких озброєнь суперечать Мінським домовленостям та висновкам саміту глав держав та урядів 9 грудня (зустріч у нормандському форматі у Парижі – ред.)», - йдеться у заяві.

Франція закликала усі сторони до стриманості з метою уникнення подальшої ескалації.

«Особливо, вона закликає Росію застосувати свій потужний вплив на збройні формування, які вона підтримує задля гарантування повного дотримання припинення вогню», - наголосив у заяві офіційний Париж.

Як відзначається, Франція залишається твердо відданою повному відновленню суверенітету і територіальної цілісності України.

Окрім цього, Париж заявив, що повною мірою готовий до мобілізації зусиль задля урегулювання конфлікту у рамках переговорів у нормандському форматі.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил. З української сторони є один загиблий, чотири військових отримали поранення. Втрати ворога оцінюються, як значно більші.