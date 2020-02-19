Комітет ВР розглянув постанову про звільнення Ситника

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував винести на розсуд парламенту постанову про звільнення з посади директора НАБУ Артема Ситника.

Про це інформує Центр протидії корупції у Twitter.

Зокрема зазначається, що сьогодні Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності розглянув постанову про звільнення директора НАБУ Ситника.

"Я пропоную винести це питання в зал. І хай зал, Рада визначається з підтримкою або не підтримкою постанови", - зазначив голова комітету Денис Монастирський.

Його пропозицію підтримали члени комітету.

Сьогодні правоохоронний комітет Ради несподівано розглянув незаконну постанову про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Депутати рекомендували профільному регламентному комітету запропонувати винести цю постанову на розсуд Верховної Ради. pic.twitter.com/lEEsdV74md — ЦПК (@zer0corruption_) February 19, 2020

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови про звільнення Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро України. Документ за №3039 внесений 7 лютого. У картці законопроєкту вказано, що авторами постанови є 216 народних депутатів.