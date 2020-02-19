Комітет ВР розглянув постанову про звільнення Ситника

Комітет ВР розглянув постанову про звільнення Ситника

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Укрінформ
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував винести на розсуд парламенту постанову про звільнення з посади директора НАБУ Артема Ситника.

Про це інформує Центр протидії корупції у Twitter.

Зокрема зазначається, що сьогодні Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності розглянув постанову про звільнення директора НАБУ Ситника.

"Я пропоную винести це питання в зал. І хай зал, Рада визначається з підтримкою або не підтримкою постанови", - зазначив голова комітету Денис Монастирський.

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Його пропозицію підтримали члени комітету.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови про звільнення Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро України. Документ за №3039 внесений 7 лютого. У картці законопроєкту вказано, що авторами постанови є 216 народних депутатів.

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