Дубілет сказав, у скільки обійшлася підготовка звіту уряду

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що вартість підготовки звіту уряду за 2019 рік обійшлася державі у 84 тисячі гривень

Про це він заявив на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 19 лютого у Києві, відповідаючи на питання, чи правда, що для підготовки звіту уряду за 2019 рік було витрачено 84 тисячі гривень, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дійсно, це правда. Це та сума, яка фігурує у ЗМІ, це та сума, яка була витрачена на залучення дизайнерів та консультантів, аби правильно оформити цей звіт", - сказав він.

Дубілет додав, що якби він робив таку роботу, коли ще працював у бізнесі, він би зробив це замовлення, адже вважає це рішення ефективним.

Як повідомлялося, 17 лютого звіт про хід і результати виконання дільності Кабінету міністрів України у 2019 році був оприлюднений на сайті Верховної Ради.