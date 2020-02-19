Швеція звинуватила Росію у порушенні Мінських угод

Міністерство закордонних справ Швеції заявило, що вчорашні напади підтримуваних Росією сил на Донбасі є порушення Мінських угод.

Про це зазначила міністр Анн Лінде у Twitter.

“Тривожні новини про напади збройних формувань, підтримуваних Росією на сході України вчора. Загинув один український солдат і шестеро поранених. Це є ще одним порушенням Мінських угод та заходів, узгоджених на грудневому нормандському саміті”, - зазначила вона.

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Як повідомляв Укрінформ, уранці 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Унаслідок бою один український військовий загинув, четверо поранені. У ворога один загиблий, п'ять - тяжко поранених.