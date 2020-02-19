Уряд у п'ятницю звітуватиме в Раді — Гончарук

Уряд у п'ятницю, 21 лютого, представить у Верховній Раді проміжний звіт діяльності за пів року.

Про це на брифінгу за результатами засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На цьому тижні ми представимо проміжний звіт у парламенті. Це відбудеться у п'ятницю. Звіт до парламенту уже поданий", - сказав Гончарук.

За його словами, парламентаріям будуть представлені результати діяльності уряду за перші пів року.