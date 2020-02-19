Україна і США активізують обмін даними у боротьбі з тероризмом

Секретар РНБО Олександр Данілов і т. в.о. виконувач обов'язків заступника держсекретаря з питань громадської безпеки, демократії та прав людини, координатор Бюро з питань боротьби із тероризмом Держдепу Натан Сейлс обговорили питання двосторонньої співпраці у сфері боротьби з тероризмом.

Про це повідомили у пресслужбі РНБО.

“Під час зустрічі сторони обговорили питання українсько-американської співпраці, зокрема у сфері боротьби з тероризмом”, - йдеться у повідомленні.

Секретар РНБО подякував США за незмінно сильну підтримку України. «Ми вдячні американському народу за щиру допомогу та підтримку України у ці складні часи війни з російським агресором», - сказав Данілов.

Він підкреслив, що у цьому контексті протидія терористичній загрозі є однією з ключових.

«Ми розуміємо підступність терористів, і боротьба з тероризмом є одним з наших головних викликів. Кібертероризм при цьому виходить сьогодні на перший план», - зазначив секретар РНБО, наголосивши на необхідності посилення практичної співпраці між Україною та США, зокрема, у питаннях обміну інформацією про терористичні загрози.

Як повідомлялося, координатор з питань протидії тероризму Державного департаменту США Сейлс 16 лютого відвідав Київ.