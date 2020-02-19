Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання загиблих у гібридній війні.

Із відповідною пропозицією з трибуни парламенту виступив народний депутат Сергій Шахов (група "Довіра"), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Учора ...були величезні обстріли у Луганській області, був бій, загинув український військовий, чотири поранених. Прошу вшанувати пам’ять загиблих у цій гібридній війні хвилиною мовчання", - сказав Шахов.

Після цього присутні у сесійній залі депутати підвелися зі своїх місць і вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

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Як повідомляв Укрінформ, уранці 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Унаслідок бою один український військовий загинув, четверо поранені. У ворога один загиблий, п'ять — тяжко поранених.