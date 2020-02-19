Разумков відкрив Раду, розглядатимуть "земельні" поправки

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове пленарне засідання парламенту у середу, 19 лютого.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ранкове пленарне засідання оголошую відкритим”, - сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалися 283 народних депутати.

Згідно з порядком денним, цієї пленарної середи Рада має намір продовжити розгляд законопроєкту про ринок землі. Загалом під час підготовки його до другого читання профільний комітет отримав 4018 поправок і пропозицій від народних депутатів.

Окрім цього, порядком денним передбачається, що парламентарії розглянуть іще три законопроєкти, два з яких визначені Президентом як невідкладні. Йдеться про проєкти №3003 “Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях” і №3015 “Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил)”. Також передбачається розгляд у другому читанні проєкту закону №2500 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції"”.

Проте згідно із регламентом Верховної Ради, розгляд одного законопроєкту може тривати довше, ніж одне засідання, але не може перериватися розглядом інших питань.

Традиційно у середу депутати працюватимуть у пленарному режимі лише протягом ранкового засідання, що триватиме до 14:00. Решта дня відведена для роботи парламентаріїв у комітетах, фракціях і групах.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10.

У першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі, Верховна Рада ухвалила 13 листопада 2019 року.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю - виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.