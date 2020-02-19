На Кабміні Маркарова запропонує затвердити положення про Офіс фінконтролю

Кабінет міністрів на засіданні у середу розглядатиме проєкт постанови про утворення Координаційного центру з питань промисловості.

Як зазначено у порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, доповідатиме це питання міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Він також ініціюватиме зміни до положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Міністр фінансів Оксана Маркарова пропонуватиме присутнім затвердити положення про Офіс фінансового контролю.

Урядовці планують внести зміни до регламенту Кабінету міністрів України.

У порядку денному – розгляд проєктів постанов про зміни до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти. Міністри встановлять доплати педагогічним працівникам за успішне проходження сертифікації та визначать порядок надання освітньої субвенції.

Віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад та територій Денис Шмигаль ініціюватиме внесення змін до порядку та умов надання субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

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Міністр соціальної політики Юлія Соколовська поставить на розгляд питання щодо виплат у 2020 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань". Вона пропонуватиме колегам внесення змін до Порядку визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті, а також розв'язати питання про реорганізацію казенних підприємств.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель говоритиме про реалізацію проєкту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів".

Урядовці погодять проєкти указів Президента щодо призначення стипендій для видатних та молодих і перспективних спортсменів з олімпійських видів спорту та їх тренерів, а також про заснування Дня працівника Державної кримінально-виконавчої служби.

Міністри погодять підписання угоди з урядом Гренади про скасування візових вимог. Вони розглянуть для подальшого внесення у Верховну Раду проєкти законів "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення", зміни до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо військово-квартирної повинності для фізичних і юридичних осіб, зміни до Закону України "Про ринок електричної енергії".