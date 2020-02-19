Британія: Єдина мета Росії в Україні — підрив суверенітету

Своїми агресивними діями в Україні Росія ставить собі за мету підрив суверенітету Києва.

Про це під час виступу на Раді безпеки ООН у Нью-Йорку заявила Постійний представник Британії в ООН Карен Пірс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Єдиною метою Росії в Україні є підрив суверенітету й територіальної цілісності цієї держави. Вони хочуть, аби Москва, а не самі українці, визначали майбутнє України”, - сказала Пірс.

Читайте також: Штати наполягають на мирному вирішенні конфлікту на Донбасі

За її словами, Росія стверджує, нібито діє в інтересах мешканців східної України, “однак нічого не робить для безпечної доставлення міжнародної гуманітарної допомоги, яку там конче потребують багато населених пунктів”.

“Замість того, аби взяти під контроль своїх посіпак на непідконтрольних уряду територіях східної України, Росія оснастила їх зброєю та особовим складом”, - зазначила дипломат.

Нагадаємо: приблизно о 5 ранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Штурмова група бойовиків під прикриттям масованого артилерійського вогню ще й захопила одну з передових українських позицій в так званій "сірій зоні". У результаті один український військовий загинув і ще чотири зазнали поранень.

Фото: Foreign & Commonwealth Office