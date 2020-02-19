Штати наполягають на мирному вирішенні конфлікту на Донбасі

США підтримують Мінські угоди та перемовини у Нормандському форматі як способи досягнення мирного вирішення конфлікту на сході України.

Про це під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заявила в.о. заступника Постійного представника США в ООН Шеріт Норман Шале, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Позиція США чітка: ми й надалі підтримуємо Мінські угоди як шлях до досягнення прогресу у східній Україні. Ми сповна підтримуємо процес у Нормандському форматі. Вирішення цього конфлікту повинно бути дипломатичним й ми продовжуватимемо залучати союзників та партнерів до підтримки суверенітету й територіальної цілісності України”, - сказала Шале.

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Вона наголосила, що Україна “чітко показала свою відданість досягненню мирного вирішення конфлікту”.

“Президент Зеленський надав поштовх дипломатії конфлікту шляхом спілкування з українськими мешканцями східної України. Він також дозволив покращити гуманітарні умови на обох сторонах зони конфлікту, домовився про два обміни полоненими та встановив діалог із президентом Путіним, що дало змогу провести перший саміт у Нормандському форматі з 2016 року”, - підсумувала дипломат.

За її словами, Росія натомість не продемонструвала готовності виконати Мінські угоди.

Нагадаємо: приблизно о 5 ранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Штурмова група бойовиків під прикриттям масованого артилерійського вогню ще й захопила одну з передових українських позицій в так званій "сірій зоні". У результаті один український військовий загинув і ще чотири зазнали поранень.