Гроші партій у "цифрі": НАЗК пропонує спростити фінансову звітність
Про це повідомляє пресслужба агентства.
"Представникам політичних сил було презентовано проєкт оновленої форми Звіту політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Цей документ є першим кроком до впровадження електронного звітування для політичних партій та для підвищення ефективності громадського моніторингу, прозорості фінансування партій та ефективності контролю у цій сфері", - наголосили в агентстві.
Як зазначив голова НАЗК Олександр Новіков, в агентстві хочуть, щоб подання звіту до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій "було зручним та простим як для політичних партій, так і громадського контролю".
Серед головних новацій документа – скорочена форма звіту, що дозволить уникати нагромадження інформації однакового змісту.
Нова форма Звіту політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру має бути затверджена до 16 квітня, а Єдиний державний реєстр звітності політичних партій запущено в роботу до 16 липня 2020 року.
Фото: НАЗК