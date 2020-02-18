Гроші партій у "цифрі": НАЗК пропонує спростити фінансову звітність

Національне агентство з питань запобігання корупції запропонувало спростити фінансову звітність політичних партій.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

"Представникам політичних сил було презентовано проєкт оновленої форми Звіту політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Цей документ є першим кроком до впровадження електронного звітування для політичних партій та для підвищення ефективності громадського моніторингу, прозорості фінансування партій та ефективності контролю у цій сфері", - наголосили в агентстві.

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Як зазначив голова НАЗК Олександр Новіков, в агентстві хочуть, щоб подання звіту до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій "було зручним та простим як для політичних партій, так і громадського контролю".

Серед головних новацій документа – скорочена форма звіту, що дозволить уникати нагромадження інформації однакового змісту.

Нова форма Звіту політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру має бути затверджена до 16 квітня, а Єдиний державний реєстр звітності політичних партій запущено в роботу до 16 липня 2020 року.

Фото: НАЗК