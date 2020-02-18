Україна, як і Західні Балкани, потребує вирівнювання в економічному розвитку - єврокомісар

Україна, як і інші країни-учасниці Східного партнерства та країни Західних Балкан, потребує вирівнювання в економічному розвитку, що зробить її більш стійкою до зовнішніх викликів та зменшить кількість уразливих місць.

Про це заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї у вівторок під час дискусії щодо оновленої стратегії розширення ЄС у регіоні Західних Балкан, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про те, чи може оновлена концепція розширення ЄС, яка застосовується на Західних Балканах, бути придатною і для розвитку відносин з країнами - членами Східного партнерства, які мають угоди про асоціацію з ЄС: Україною, Грузією і Молдовою.

«Ключова проблема, яку ми бачимо на Західних Балканах, – як подолати величезний розрив в економічному розвитку. Те саме може бути сказано про країни Східного партнерства. У нашому оновленому документі щодо Східного партнерства, який очікується у березні, це питання буде поставлено дуже високо у нашому порядку денному, особливо в тому, що стосується України або Грузії. Ми хочемо допомогти цим країнам мати стійку та потужну місцеву економіку, що зменшить їх вразливість», - зауважив єврокомісар.

Він згадав нещодавню поїздку до Києва і зазначив, що такий підхід ЄС дуже затребуваний в Україні.

«Це дуже затребувано у Києві. Ми будемо працювати над цими питаннями з урядом України, безумовно, не перешкоджаючи політичній та безпековій частинам (співробітництва). Але це той напрямок, де ми маємо діяти, де ми дійсно можемо допомогти на місцях. Не лише на рівні уряду, а й на рівні людей. У цьому й полягає ідея», - наголосив Варгеї.

Водночас, він утримався від відповіді на другу частину запитання - чи не означатиме завершення процедури інтеграції країн Західних Балкан завершення політики розширення ЄС як такої.

Як повідомляв Укрінформ, єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї 11-12 лютого перебував з візитом в Україні.