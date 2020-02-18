У Офісі генпрокурора спростовують інформацію про відставку Рябошапки

Поширювана у ЗМІ інформація щодо кадрових змін в Офісі Генерального прокурора є неправдивою.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

«Це інформаційна провокація та чергова атака проти реформи прокуратури, свідчення того, що ми не є зручними. Я та заступники генерального прокурора на місці, виконуємо свої обов’язки»,– зазначив генпрокурор Руслан Рябошапка.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Рябошапка після розмови з Президентом Володимиром Зеленським нібито заявив, що і він сам, і всі його заступники найближчим часом підуть у відставку, і що нібито Рябошапка сказав, що Зеленський висловив сильне незадоволення роботою Офісу генпрокурора.