Комітет ВР з нацбезпеки планує провести засідання через загострення на Донбасі

Парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує провести засідання через наступ окупантів у зоні проведення ООС.

Про це журналістам у кулуарах парламенту повідомив член комітету з нацбезпеки, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо проводити засідання Комітету, я вас запрошую. Це буде відкрите засідання Комітету з нацбезпеки та оборони, і будемо заслуховувати спеціалістів з усіх боків, і політиків, і військовослужбовців, і експертів щодо цих питань, для того щоб зрозуміти більш-менш картинку комплексно, і тоді можна робити якісь висновки", - зазначив Арахамія.

При цьому депутат заперечив, що таке засідання пройде сьогодні, 18 лютого, або завтра, оскільки на чергове засідання комітету в середу порядок денний уже сформовано.

"Давайте подивимося, які будуть результати РНБО, бо сьогодні точно на РНБО це буде розглядатися, можливо там уже буде все зрозуміло. Якщо ні - то, можливо, зробимо такий блок завтра на комітеті", - сказав Арахамія.

Як повідомляв штаб ООС, сьогодні, 18 лютого, зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Внаслідок бою один український військовий загинув, четверо поранені. Позиції українських захисників не втрачені, наголосили в ООС.