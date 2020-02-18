Литва висловила глибоку стурбованість ескалацією поблизу Золотого

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висловив глибоку стурбованість у зв’язку з наступальними спробами підтримуваних Росією сил поблизу Золотого.

Про це він написав у Twitter.

“Сьогодні вранці глибоко стурбовані новою воєнною ескалацією та наступальними спробами підтримуваних Росією сил поблизу Золотого. Реалізація "Мінська" неможлива без припинення вогню”, - зазначив Лінкявічюс.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, хутір Вільний.

Окупанти обстрілювали українських військових із забороненого Мінськими угодами озброєння: мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.

За даними штабу ООС, бій закінчився, один український військовий загинув, четверо були поранені.