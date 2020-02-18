"ЄС" закликає провести позачергове засідання Ради для ухвалення двох заяв
Укрінформ
Депутатська фракція партії "Європейська солідарність" пропонує провести цього тижня позачергове засідання Верховної Ради, на яких ухвалити заяви щодо річниць Революції гідності й анексії Криму.
Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко з трибуни парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Шість років тому влада так само вважала, що вона надовго, але, на жаль, сьогодні дуже багато уроків забувається, і ми відчуваємо подих реваншу, який загрожує родинам загиблих героїв Небесної сотні. Тому наша політична сила пропонує цього тижня провести позачергове засідання парламенту, на якому прийняти дві важливі заяви - про річницю Революції гідності та річницю анексії Криму", - зазначила Геращенко.