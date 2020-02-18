"ЄС" закликає провести позачергове засідання Ради для ухвалення двох заяв

Депутатська фракція партії "Європейська солідарність" пропонує провести цього тижня позачергове засідання Верховної Ради, на яких ухвалити заяви щодо річниць Революції гідності й анексії Криму.

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко з трибуни парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шість років тому влада так само вважала, що вона надовго, але, на жаль, сьогодні дуже багато уроків забувається, і ми відчуваємо подих реваншу, який загрожує родинам загиблих героїв Небесної сотні. Тому наша політична сила пропонує цього тижня провести позачергове засідання парламенту, на якому прийняти дві важливі заяви - про річницю Революції гідності та річницю анексії Криму", - зазначила Геращенко.