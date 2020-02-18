Глава Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер потрапив до бази "Миротворця"

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер потрапив до бази сайту "Миротворець" за підписання плану з мирного врегулювання на Донбасі.

Про це йдеться на самому сайті.

Автори ресурсу звинувачують Ішингера в "замаху на суверенітет і територіальну цілісність України", "участі в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України" та "маніпулюванні суспільно значущою інформацією".

Документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу.

"Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення РФ з Євросоюзом. Також планом передбачено запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляди сусідів України, включаючи Росію", - йдеться на сайті Миротворця.

Як повідомляв Укрінформ, 14 лютого три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ під назвою "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні".

Пізніше керівництво Мюнхенської конференції оприлюднило заяву, про те, що не визнає "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" офіційним документом. Підкреслювалося, що документ є приватною ініціативою, і його було видалено з офіційного сайту конференції.

Однак у суботу, 15 лютого, план "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" знову з'явився на сайті Мюнхенської безпекової конференції.