Законопроєкт про Нацагентство з подолання наслідків агресії РФ - на сайті Ради

Текст законопроєкту №3057 “Про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації” оприлюднили на сайті Верховної Ради.

Текст проєкту закону та супровідні документи до нього опубліковані в картці законопроєкту.

Згідно з пояснювальною запискою, метою проєкту є створення правових та організаційних засад функціонування Національного агентства України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації, а також забезпечення правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних із узагальненням правової позиції України стосовно збройної агресії РФ та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації.

Проєктом закону пропонується утворити Національне агентство з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом та визначити його функції та повноваження.

Серед таких функцій - формування та реалізація державної політики з питань вироблення єдиної правової позиції України стосовно збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків як концептуальної основи для підготовки консолідованої претензії України до РФ щодо встановлення і реалізації міжнародно-правової відповідальності Росії за збройну агресію проти України.

Планується також визначити методологію формування доказової бази для доведення факту збройної агресії Російської Федерації проти України, підрахунків обсягу шкоди і збитків, завданих Україні російською агресією, та складення реєстру воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених Російською Федерацією під час збройної агресії проти України.

Крім того, пропонується надати Національному агентству повноваження щодо забезпечення підготовки консолідованої претензії України як держави, що зазнала збройної агресії, до Російської Федерації як держави, що вчинила збройну агресію щодо України та подання узгодженого з іншими органами виконавчої влади проєкту консолідованої претензії України до РФ на розгляд Кабінету Міністрів для остаточного затвердження.

Передбачається, що Національне агентство з питань подолання наслідків збройної агресії РФ визначить загальний обсяг шкоди, заподіяної державі Україна, її юридичним особам та громадянам Російською Федерацією внаслідок збройної агресії та тимчасової окупації території України, а також визначить загальний обсяг збитків, яких зазнала Україна як держава внаслідок ліквідації шкоди, заподіяної Україні, її юридичним особам та громадянам України збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією території України.

Визначення обсягу, видів і форми матеріальної та нематеріальної відповідальності Російської Федерації за збройну агресію проти України та тимчасову окупацію частин території України як складників консолідованої претензії України до РФ також пропонується надати Національному агентству з питань подолання наслідків збройної агресії РФ.

Також Нацагентству пропонується доручити формування та забезпечення ведення реєстру воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених вищими посадовими особами РФ, особовим складом збройних сил Російської Федерації та керівництвом окупаційної адміністрації Росії під час воєнних дій та протягом тимчасової окупації частини території України за збройну агресію у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №3057 “Про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації” зареєстровано у Верховній Раді 11 лютого. 17 лютого проєкт направлено на розгляд комітету.

Авторами документа є представники фракцій “Голос”, “Слуга народу”, “Європейська солідарність”, “Батьківщина”, депутатської групи “За майбутнє”.