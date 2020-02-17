Уряд торік скоротив понад 18 тисяч співробітників райадміністрацій

Уряд торік скоротив понад 18 тисяч співробітників райадміністрацій

Укрінформ
Кабінет міністрів скоротив чисельність працівників районних державних адміністрацій на понад 18 тисяч.

Про це йдеться у звіті виконання програми діяльності КМУ за 2019 рік, оприлюдненому на Урядовому порталі.

"Підготовлено зведені рекомендації щодо оптимізації структурних підрозділів райдержадміністрацій та граничної чисельності працівників таких підрозділів, з урахуванням яких урядом прийняті акти щодо: скорочення граничної чисельності працівників райдержадміністрацій: скорочено на 18 334 од., з яких вакантних посад близько 7978 од. (43,5 %)", - йдеться у документі.

Читайте також: Кабмін кожні три місяці оцінюватиме ефективність голів ОДА

Крім того, у РДА зменшено кількість структурних підрозділів з 18 до 9, зокрема, ліквідовано підрозділи економічного розвитку та торгівлі, агропромислового розвитку, туризму та курортів, охорони здоров’я, взаємодії з громадськістю, а окремі підрозділи об’єднано.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-