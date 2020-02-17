Уряд торік скоротив понад 18 тисяч співробітників райадміністрацій

Кабінет міністрів скоротив чисельність працівників районних державних адміністрацій на понад 18 тисяч.

Про це йдеться у звіті виконання програми діяльності КМУ за 2019 рік, оприлюдненому на Урядовому порталі.

"Підготовлено зведені рекомендації щодо оптимізації структурних підрозділів райдержадміністрацій та граничної чисельності працівників таких підрозділів, з урахуванням яких урядом прийняті акти щодо: скорочення граничної чисельності працівників райдержадміністрацій: скорочено на 18 334 од., з яких вакантних посад близько 7978 од. (43,5 %)", - йдеться у документі.

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Крім того, у РДА зменшено кількість структурних підрозділів з 18 до 9, зокрема, ліквідовано підрозділи економічного розвитку та торгівлі, агропромислового розвитку, туризму та курортів, охорони здоров’я, взаємодії з громадськістю, а окремі підрозділи об’єднано.