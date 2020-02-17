Конкурс на посаду голови Держагентства спорту обрав переможця

У відкритому конкурсі на посаду голови Державного агентства спорту взяли участь 27 кандидатів, серед яких переможцем визнано Сергія Левчука.

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у Тelegram.

«Незабаром має з'явитися новостворене Державне агентство спорту та призначений його очільник. У конкурсі на цю посаду взяли участь 27 кандидатів. Переможцем конкурсу визнано Сергія Левчука», - написав Бородянський.

За його словами, пріоритетом новоствореного органу буде реалізація політик МКМС, а саме: якісна підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо, реформа спорту, підготовка та проведення чемпіонатів Європи з художньої гімнастики та бадмінтону, що пройдуть цього року в місті Києві.

Агентство забезпечуватиме якісну та прозору роботу Укрспортзабезпечення та системи закупівлі спортивного інвентарю. Воно опікуватиметься будівництвом сучасної спортивної інфраструктури для збільшення кількості міжнародних змагань та людей, що займаються фізичною активністю, будівництвом нових об’єктів спортивної інфраструктури Олімпійського навчально-спортивного центру «Конча-Заспа», зазначив він.

Крім того, додав міністр, агентство працюватиме над створенням та функціонуванням системи змагань шкільних та студентських ліг, реалізацією проєкту «гроші ходять за дитиною» в ДЮСШа з пілотом в Маріуполі.

Діджиталізація спортивної сфери, тобто створення єдиних електронних реєстрів спортивних змагань, тренерів, спортсменів та спортивних об'єктів також буде одним із головних завдань для цього органу, додав Бородянський.

Як повідомлялося, Сергій Левчук є президентом Української федерації карате.