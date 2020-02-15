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Партія "Слуга народу" видаватиме газету та запустить англомовну версію сайту

Укрінформ
Партія "Слуга народу" запустить свою газету та англомовну версію сайту.

Про це заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила на з'їзді партії в суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наступного тижня буде надруковано перший примірник газети "Слуга народу" і я сподіваюсь, що газета буде розповсюджуватись не лише через Укрпошту, а й через наші організації - коли партійне будівництво запрацює на повну", - зазначила Кравчук.

Кравчук додала, що про кожного народного депутата знімуть відеовізитку.

"Інтернет-телебачення - тут ми ще формати будемо пропрацьовувати. Тестово запуститься у березні: у нас буде імпровізована студія в кулуарах Верховної Ради, а також будуть виїзди в регіони", -  зазначила вона.

"Сайт партії буде оновлений, нарешті з'явиться англійська версія сайту. І через сайт партії ми будемо збирати заявки і на кандидатів на місцеві вибори, і на прихильників та волонтерів. Також буде окремий кабінет у кожного народного депутата, а пізніше - і інших депутатів. Там буде ваша віртуальна приймальня", - повідомила Кравчук.

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За її інформацією, відсьогодні повноцінно запрацював центр освіти та розвитку при партії "Слуга народу".

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 15 лютого, у Києві у КВЦ "Парковий" проходить з'їзд партії "Слуга народу".

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