Порошенко у Мюнхені обговорив із Лайчаком продовження санкцій проти РФ

П’ятий Президент України Петро Порошенко під час Міжнародної безпекової конференції у Мюнхені зустрівся з міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчаком.

Були обговорені спроби міжнародної реабілітації президента Росії без виконання Москвою її зобов’язань у рамках Мінського процесу, повідомив Порошенко у Facebook.

“Ми висловили серйозне занепокоєння у зв’язку зі спробами міжнародної реабілітації президента Росії без виконання Москвою її зобов’язань у рамках Мінського процесу, деокупації Донбасу, повернення Криму Україні та відновлення поваги до міжнародного права. Наголосили на необхідності продовжити та посилити санкції проти Москви як інструменту примусу до миру. Привернули увагу до важливості збереження підтримки боротьби України за відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави на пріоритетному порядку денному Європейського Союзу”, - написав Порошенко.

Як повідомлялося, 14 лютого керівництво Мюнхенської конференції оприлюднило заяву, якою не визнає «Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні» офіційним документом. Та підкреслює, що документ є приватною ініціативою. А також, що його було видалено з офіційного сайту конференції.

Раніше три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону".

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

Фото: Петро Порошенко, Фейсбук