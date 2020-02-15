Депутатів від "Слуги народу" зобов’яжуть їздити у регіони

Депутати від партії "Слуга народу" мають обов'язково їздити в регіони, а лише потім отримуватимуть закордонні відрядження.

Про це заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила на з'їзді партії у суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми реалізуємо ідею, про яку раніше говорили. Пам'ятаєте, коли були вибори, кандидати, які йшли по списку, приїжджали в мажоритарні округи в регіоні. Тепер (поїздки у регіони - прим.) обов'язково. Ми навіть сміємось, що не буде жодне відрядження за кордон підписане, якщо списочник не буде їздити в регіони. Спочатку Конотоп, а потім - Страсбург", - заявила вона.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 15 лютого, у Києві у КВЦ "Парковий" пройшов з'їзд партії "Слуга народу".