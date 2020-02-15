Порошенко і Волкер висловили занепокоєння тенденцією щодо міжнародної реабілітації Росії

П’ятий Президент України Петро Порошенко та колишній спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер засудили так звані «12 кроків до миру на Донбасі» як російську провокацію на Мюнхенській конференції

Політики також висловили занепокоєння у зв’язку з небезпечною тенденцією щодо міжнародної реабілітації Росії. Про це Порошенко повідомив у Facebook.

“Зустрівся з колишнім спеціальним представником Державного департаменту США по Україні Куртом Волкером у Мюнхені. Разом ми рішуче засудили так звані «12 кроків» як російську провокацію на Мюнхенській конференції. Висловили спільне занепокоєння у зв’язку з небезпечною тенденцією щодо міжнародної реабілітації Росії”, - написав Порошенко.

За його словами, у ході розмови він наголосив, що примирення з агресором неминуче призведе до нової агресії, тому дуже важливо зберегти санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Крім того, як зазначив експрезидент, він наголосив на важливості збереження твердої двопартійної підтримки України з боку США та зміцненні відносин стратегічного партнерства між Києвом і Вашингтоном.

“Крім того, ми з паном Волкером обговорили перспективи отримання Україною статусу головного союзника США поза НАТО як важливий елемент визнання її стратегічної ролі у захисті миру, безпеки і стабільності вільного світу”, - поінформував Порошенко.

Як повідомлялося, напередодні, 14 лютого, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ під назвою "12 кроків до посилення безпеки України та євроатлантичного регіону".

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

Пізніше керівництво Мюнхенської конференції оприлюднило заяву, якою не визнає «Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні» офіційним документом, а також підкреслює, що документ є приватною ініціативою. Документ було видалено з офіційного сайту конференції.

Фото: Facebook, Порошенко.