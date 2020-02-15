"Слуга народу" братиме участь у місцевих виборах 2020 року

Політична партія "Слуга народу" братиме участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Відповідну резолюцію та проєкт рішення з'їзд партії схвалив 15 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Партія бере активу та всеохоплюючу участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року з метою продовження перезавантаження влади та приведення в місцеву владу політиків нового покоління. З метою підготовки до місцевих виборів доручаємо вищій раді партії та голові партії до 1 березня 2020 року провести аудит, за необхідності перезавантаження та оновлення обласних структур; у термін до 1 квітня 2020 року сформувати партійну структуру на рівні районів, міст, громад; у термін до 1 травня розробити, узгодити та представити членам партії та громадськості стратегію участі партії в місцевих виборах", - зазначив голова партії Олександр Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, партія “Слуга народу” у суботу, 15 лютого, провела свій з’їзд, на якому, зокрема, затвердила свій новий статут.