Порошенко в інтерв'ю польській газеті назвав головні загрози для України

Головними загрозами для України є внутрішня п’ята колона, яка фінансується Росією і працює на дискредитацію цінностей Революції гідності, та руйнування світової проукраїнської коаліції.

Про це п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко сказав в інтерв’ю засновнику і головному редактору найвпливовішого у Центральній та Східній Європі видання «Газета виборча», громадському діячу, дисиденту та одному із натхненників польського руху «Солідарність» Адаму Міхніку, повідомляє пресслужба “Євросолідарності”.

«Сьогодні є дві загрози. Перша – п’ята колона, на яку йде безліч грошей. На купівлю медіа, створення порталів, каналів і груп у соціальних мережах, підкуп політиків. Йдеться про породження хаосу всередині країни, щоб закріпилася думка, що Росія – це нічого страшного», - констатував Порошенко.

За його словами, це створює загрозу того, що в умах українців будуть посіяні сумніви щодо оцінки Революції гідності, інтеграції з ЄС і членства в НАТО.

«Друга небезпека – ерозія світової солідарності з Україною”, - заявив Порошенко.

Він зазначив, що створення проукраїнської коаліції вимагало величезних зусиль, і великим досягненням була двопартійна підтримка України в Конгресі США й допомога з Білого дому. І ніхто, за словами Порошенка, не заявляв, що це залежить від того, чи Україна виконає ще якісь умови, крім реформування держави.

«Протягом п’яти років Путін був «токсичний», не рукостискальний, за невеликими винятками. Тепер ми бачимо процес «детоксикації» Путіна: «А поїдьмо до нього на святкування 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі». Президент Макрон заявив, що агресія Росії проти України – не привід, щоб не підтримувати коректних відносин з Москвою. До чого це призводить? Досить поглянути на те, що сталося із Грузією 2008 року. Там «токсичність» Путіна непокоїла світ лише п’ять місяців, ми спромоглися це зберігати п’ять років. А тепер починає переважати погляд, що треба забути про анексію Криму. Це неправильний шлях», - застерігає Порошенко.