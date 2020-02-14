Зеленський розпочав візит до ФРН, де візьме участь у Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина, де візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час форуму Зеленський виступить на окремій сесії, присвяченій Україні.

Крім того, під час візиту глава Української держави проведе низку міжнародних зустрічей.

Як повідомлялося, 14-16 лютого у німецькому Мюнхені проходить Міжнародна безпекова конференція.