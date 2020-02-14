Міноборони презентувало близько 20 законодавчих ініціатив на рік

Заступник міністра оборони Олександр Поліщук на засіданні Комітету Верховної Ради презентував близько 20 законодавчих ініціатив відомства у 2020 році.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей рік є дуже важливим для реформ, оскільки ми закінчуємо виконання попередніх документів, які були розроблені в рамках оборонного планування в Міноборони, а це і Стратегія національної безпеки, і Воєнна доктрина, які на цей час ще існують, Концепція розвитку сектору безпеки і оборони, Стратегічний оборонний бюлетень, програмні документи, які визначають реформування ЗСУ і оборонно-промислового комплексу, озброєння і військової техніки", - зазначив Поліщук.

За його словами, наразі МОУ намагається привести оборонну систему України у відповідність до тієї, яка є універсальною для країн ЄС та НАТО, а також сформувати аналогічну нормативно-правову базу.

Читайте також: Столтенберг привітав прогрес України та підтвердив її підтримку союзниками

Поліщук зазначив, що оборонне відомство впродовж трьох років працювало над підготовкою плануючих документів, і головне завдання сьогодні — максимально швидко їх прийняти і почати реалізовувати.

"Перше завдання, як перед нами стоїть, це в програмі діяльності уряду визначена ціль 15.1: Україна стає більш захищеною від воєнних загроз через нову оборону політику. В рамках цього завдання на сьогодні внесено до ВР проєкт закону про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ", - зазначив заступник міністра.

У цьому контексті, за його словами, стоїть завдання передусім розділити посади начальника Генерального штабу і Головнокомандувача. Це дасть змогу встановити чітку відповідальність усередині Міністерства оборони, Генерального штабу за те, як війська готуються до виконання завдань і як вони застосовуються. Законопроєкт зареєстрований у парламенті.

Наступний проєкт закону стосується впорядкування питань, пов'язаних із військовополоненими та інтернованими особами в особливий період. Крім того, в Міноборони очікують на внесення змін до Закону "Про правовий режим воєнного стану" щодо військово-квартирної повинності для фізичних та юридичних осіб. За словами Поліщука, в міністерстві вважають пережитком радянської доби норму, коли військове командування могло використовувати для розквартирування військ житло громадян.

Ще одним надзвичайно важливим документом є законопроект "Про військову поліцію". "Розробка цього законодавчого акта визначена Указом Президента від 8 листопада минулого року №837... Військова поліція буде приведена до того вигляду, в якому вона існує в найбільш розвинутих країнах. Її відмінність від сьогоднішньої Військової служби правопорядку є досить важлива", - наголосив заступник міністра, зауваживши, що це перший крок у побудові нової системи військової юрисдикції.

Оборонне відомство також очікує внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення процедур оборонного планування. "Необхідно адаптувати нашу ієрархію стратегічних документів у відповідності до того, як це використовується в інших країнах", - пояснив Поліщук.

Читайте також: Україна співпрацюватиме з Румунією у сфері безпеки в акваторії Чорного моря

Крім того, у 2020 році в Міноборони очікують ухвалення змін до деяких законів стосовно удосконалення організації територіальної оборони, а також внесення змін до законів щодо особливостей функціонування держави у разі оголошення стану війни. "На сьогодні в нормативному полі України не визначено процедури щодо оголошення стану війни, є оголошення воєнного стану", - роз'яснив Поліщук.

Ще одним важливим документом є внесення змін до деяких законів в сфері оборони держави, аби впорядкувати і уточнити поняття так званого особливого періоду, про який згадується в законах "Про правовий режим воєнного стану", "Про мобілізацію", "Про надзвичайний стан" тощо.

Поліщук звернувся до депутатів з проханням прискорити розгляд законопроєкту, який передбачає надання дозволу на допуск іноземних військ на територію України, аби можна було вчасно організувати проведення навчань і тренувань.

В оборонному відомстві також очікують врегулювання питання фельд'єгерської пошти, яка потребує модернізації. Тому на розгляд депутатів виносяться зміни до Закону "Про поштовий зв'язок".

За словами Поліщука, вкрай важливим є внесення змін в законодавство щодо мобілізації і роботи військових комісаріатів. Міноборони вже презентувало і підготувало пілотний проєкт стосовно електронного військового квитка, який дає змогу військовозобов'язаним бути більш мобільними і мати змогу без додаткових візитів до військкомату представляти цей документ. Закон також дасть змогу врегулювати проблему рекрутування до служби в ЗСУ.

Читайте також: ЗСУ завершили перший етап реформування за стандартами НАТО

Одним із засадничих для МОУ залишається закон про цивільний контроль над силами оборони, а також посилення парламентського нагляду за діяльністю ЗСУ.

Інші законодавчі ініціативи, які презентував Поліщук, стосувались поліпшення військової науки та освіти, зниження рівня корупції в оборонних закупівлях та прозорість в управлінні оборонними ресурсами.

Заступник міністра запевнив, що вже наступного тижня на розгляд парламенту буде представлений проєкт закону "Про військову поліцію".

Фото: rada.gov.ua