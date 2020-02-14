2020 рік буде ключовим щодо переходу на стандарти НАТО - Загороднюк

Українські Збройні сили поступово переходять на стандарти НАТО, і 2020 рік буде ключовим у цьому процесі.

Про це розповів міністр оборони України Андрій Загороднюк кореспондентові Deutsche Welle на полях міжнародної конференції з безпеки, що проходить у Мюнхені.

"Йдеться загалом про перелік з близько 150 стандартів. Цього року ми маємо узгодити стандарти верхнього рівня, які стосуються управління Збройними силами. Цей рік взагалі буде ключовим щодо переходу на стандарти НАТО", - сказав він.

За словами міністра, вже навесні український парламент повинен ухвалити закон, що регулює перехід збройних сил на нову систему управління.

"У березні ми очікуємо ухвалення Верховною Радою закону, який регулює перехід збройних сил на нову систему управління. Функції головнокомандувача і начальника генштабу будуть розділені, саме від цієї структурної зміни відштовхуватиметься подальша трансформація", - розповів Загороднюк.

Він поінформував, що у Маріуполі і Сєверодонецьку планується збудувати нові військові бази, що робитиметься саме за стандартами НАТО.

"У першу чергу ми будуватимемо базу у Сєверодонецьку, потім — Маріуполь. Питання стандартів НАТО тут передовсім полягає у вищій якості: якості конструкцій, якості проживання, виконання завдань, логістики", - зазначив міністр оборони України.