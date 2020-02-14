Близько 70 міжнародних угод не ратифіковані, бо “застрягли” у відомствах – Кулеба

У різних державних структурах України наразі накопичилося близько 70 міжнародних угод, які тривалий час не ратифікуються через неузгодженості між відомствами.

Про це в коментарі Укрінформу сказав віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

«На сьогодні є близько 70 не ратифікованих міжнародних договорів, не всі з них фінансові, але в усіх є розбіжності в тлумаченні процедур, тобто люди не можуть домовитися. Я зараз займаюся системним вирішенням цієї проблеми, щоб відбудувати логічний процес, довести його до автоматизму», - сказав Кулеба.

Віцепрем’єр-міністр нагадав про 4 угоди на суму 470 млн євро з Європейським інвестиційним банком і Європейським банком реконструкції та розвитку, які ратифікували лише в грудні минулого року.

За його словами, протягом двох років декілька відомств плуталися в різночитанні законодавства, процедурах і завіряннях перекладів.

«Фактично гроші під ногами, бо вони були під Україну зарезервовані, і ми не могли їх узяти. Була насправді головна причина – відсутність політичної волі, ніхто не хотів займатися цією «чорною» роботою ручками. Спільно з міністерствами ми буквально покроково розплітали вузлики і провели ратифікацію. І це моя найбільша гордість за 5 місяців роботи», - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, ЄІБ та ЄБРР надали Україні позики на кілька інфраструктурних проєктів. У Харкові ведеться будівництво двох станцій метро, а проєкт «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України» передбачає, що у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Києві та Кам’янці-Подільському з'являться нові перехрестя, сучасні зупинки, обладнані wi-fi, інтерактивні табло та інтелектуальні системи управління дорожнім рухом. А Миколаївводоканал отримає грантові кошти (на закупівлю обладнання для насосних станцій, водопровідних і каналізаційних мереж. Також ратифіковано угоду «Електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв – Колосівка».