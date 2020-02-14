Страйк «далекобійників»: Що це було?

Укрінформ дослідив, що із цих вимог було дійсно справедливим, а що - йшло порожнім "причепом"

Чудеса у нас починаються тоді, коли перевізник купує дозвіл в Чернівцях, а отримує аж у Харкові. Так "по-сучасному" працює електронна система розподілу дозволів на міжнародні перевезення, проти якої повстали вітчизняні далекобійники.12 лютого вони влаштували масштабну акцію протесту, заблокувавши дороги у кількох регіонах, включно зі столичним та підігнавши десятки вантажівок під будівлю уряду в Києві. Організатор акції - Асоціація міжнародних автоперевізників (АсМАП). Вимог було чимало - від збільшення кількості квот для перевезення вантажів за кордон до звільнення профільного міністра, який встиг попрацювати лише півроку) та зміни нещодавно запровадженого електронного бронювання дозволів.

Наїхати на "ви"

Дорікаючи владі на неможливість виконувати договірні зобов`язання по експортно-імпортних перевезеннях, вітчизняні далекобійники вийшли на протест, вимагаючи (ні багато, ні мало) відставки міністра інфраструктури України та керівництва Укртрансбезпеки. Водії вантажівок вважають, що "непрофесійні дії чиновників та неспроможність вирішувати нагальні проблемні питання галузі, провокують загострення ситуації в транспортному середовищі".

В першу чергу, далекобійників турбує те, що уряди іноземних країн останнім часом надто дискримінують Україну, постійно зменшуючи квоти дефіцитних дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень (насамперед це Австрія, Італія, Польща, Румунія, Туреччина, Угорщина, Фінляндія). А українські урядовці, мовляв, навіть не чухаються.

Водії також наполягали на вирішенні питання з чергами на західному кордоні на виїзді з України (особливо в пунктах пропуску Ягодин, Краковець, Рава-Руська, Ужгород, Порубне) та запровадити спільний митний та прикордонний контроль з службами суміжних країн.

Мітинг міжнародних перевізників на фурах під будівлею КМУ

Від міністра інфраструктури України вони вимагали негайно скасувати електронне бронювання всіх видів дозволів на перевезення вантажів територією іноземних держав. Забезпечити унормування попереднього розподілу дефіцитних дозволів (зокрема, Австрії, Польщі, Італії, Румунії, Туреччини, Угорщини, Фінляндії).

"Непродумана політика в галузі, зокрема, з видачі дозволів на міжнародні автоперевезення лише у січні цього року сприяла скороченню більш ніж на 5 тисяч рейсів (у порівнянні з січнем минулого року), недоотриманню водіями понад 23 млн. грн. заробітної плати. Держава недоотримала від транспортних компаній тільки за січень місяць: єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб, військового збору, податку на додану вартість та акцизного податку на пальне у сумі щонайменше 32 млн. грн", - стверджують в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників.

У відповідь прем'єр-міністр Олексій Гончарук зауважив, що збільшити квоти в одноосібному порядку - тільки з боку України - не можна. "Зараз про це знаємо й думаємо, я зустрічався в Давосі з прем'єр-міністром Польщі і ми проговорили це питання. Наш міністр транспорту та інфраструктури постійно веде переговори з польськими колегами - аби знайти аргументи та збільшити цю квоту!" - заявив Олексій Гончарук. Що стосується електронної системи, то прем'єр зазначив, що скасовувати нововведення не будуть. Але визнав, що певні недоліки е-бронювання є і їх з часом усунуть.

Вичавлені колії в асфальті - чия заслуга?

Між тим, протести перевізників викликали не однозначну реакцію у громадськості. "Усі вимоги учасників ринку міжнародних автомобільних вантажних перевезень є повністю абсурдними, а сама акція протесту заважає нормальному функціонуванню мегаполіса", - категорично заявив у Facebook депутат Київської обласної ради Олександр Аронець.

"Я навіть не дуже хочу розбиратись, які в них вимоги чи хто за цим стоїть. Мало того, що фури постійно їздять перевантаженими, інколи перевантаження складає 2-3 рази, як наслідок, це страшенно нищить асфальтне покриття. Таким чином, за наші з вами гроші спершу роблять дороги, а потім ремонтують через нехтування норм максимальної ваги вантажів фурами. Та ще й Київ топиться в пробках, не в останню чергу якраз через вантажівки. А коли фури йдуть на обгін на проспекті Перемоги, то для водіїв легкових це ще той стрес. Просто дістали. А зараз ще й заблокували в‘їзд в Київ і центр Києва, які просто стоять! І знаєте що? Відкриваю я новини, а вони протестують проти "повторного зважування"! Так, розбивайте дороги далі, бо тупі українці і так заплатять за ремонт доріг", – написав депутат.

Приклад "колії" на асфальтовому покритті внаслідок перевантаження фур

І отут не з усім сказаним можна погодитися. Як пояснив Валерій Черненко, екс-глава Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (нині - Укртрансбезпека - Ред.), міжнародні перевізники якраз найменше порушують ваговий режим на вітчизняних дорогах. Адже за перевантаження їм добряче "влітає" на кордоні та за кордоном, куди вони везуть вантажі з України. А повторне зважування їх авто в Україні з видачею відповідного сертифікату, який діятиме протягом всього маршруту - це, на думку експерта, зайва трата часу та грошей, і абсолютно невиправдана ідея з точки зору міжнародної практики.

Що ж до місцевих доріг, то, за спостереженнями, їх "розбивають" здебільшого внутрішні перевізники, які перевантаженими "фурами" возять дорогами України збіжжя до елеваторів та портів. Тому обурення депутата у цьому випадку трохи не за адресою...

От що дійсно потрібно серйозно змінювати в міжнародних перевезеннях, то це систему розподілу дозволів. "Міністерство інфраструктури буквально в останні дні минулого року рапортувало про запровадження е-системи розподілу дозволів на міжнародні вантажні перевезення, які виділяються Україні згідно міждержавних домовленостей, - розповідає Валерій Черненко. - Та наразі система працює вкрай некоректно, оскільки замовлення відбувається в електронному вигляді, а дозвіл видається в паперовому - на спеціальних бланках (держави обмінюються такими бланками під час укладення угод - Авт.)".

Валерій Черненко

За словами Валерія Черненка, процедура видачі бланка дуже бюрократизована та складна. "Потрібно спочатку забронювати дозвіл в системі, а потім їхати на територіальний пункт видачі дозволів, щоб його отримати "на руки". Причому, часто відповідного папірця просто не виявляється на певному пункті видачі. Наприклад, бланк на перевезення до Туреччини, яке забронював перевізник із Чернівців, може фізично знаходитися, припустимо, в Харківської області, румунський дозвіл - в Києві, а молдавський - у Львові і тому подібне. Тобто перевізник має особисто прибути на другий кінець країни, щоб отримати папірець! В сучасному світі це просто не вкладається в голові!", - обурюється Валерій Черненко.

До того ж, за його словами, окрім адміністративної плати 49 грн 65 коп., перевізники ще мають платити додатково 27 грн якомусь комерційному підприємству (в розмові з прозвучала назва "Кібер захист" - Авт.). Враховуючи, що дозволів продається щороку понад 700 тисяч, то посередник отримує ні за що більше близько $800 тис.

"У свій час ми розробили програму розподілу дозволів, де були враховані всі побажання перевізників, із сервісом доставки бланка дозволу в офіс перевізника. На жаль, її тоді не прийняли, і сьогодні маємо такий колапс. І це на фоні того, що країни зменшують кількість дозволів для нас. Наприклад Польша у 2019 році знизила кількість дозволів для перевезень українських вантажів до Польщі або транзитом через Польщу до 160 тис., тоді як у 2018 році було 260 тис. таких дозволів. Враховуючи те, що на сході йде війна і на Росію перевезення зменшилися, а Захід не додає нам достаньо дозволів, у вітчизняних перевізників впали обсяги роботи через падіння фрахтів", - пояснює Валерій Черненко.

І що у підсумку?

Отже, в результаті переговорів страйкового комітету з представниками Кабміну та Міністром інфраструктури України Владиславом Криклієм були домовлено, що уряд:

забезпечить активні переговорні процеси і пошук важелів впливу на сусідів з метою збільшення квоти дозволів по дефіцитних країнах, залучатиме до переговорів перевізників.

унеможливить повторні зважування, і визнаватиме результати зважування, які згідно до нормативних актів мають бути оформлені відповідними довідками, дійсними протягом усього маршруту руху.

ініціюватиме перед Верховною Радою встановлення відповідальності відправника вантажу за перевантаження транспортного засобу;

врегулює питання про видачу протягом однієї доби дозволу на рух з порту контейнерів з перевищенням встановленої ваги.

Також сторони домовилися, що на сайті Мінінфраструктури буде опубліковано проект нового 'наказу, в якому передбачать електронне бронювання, квотування та можливість врахування сплачених податків при розподілі дозволів і до якого перевізники зможуть внести свої пропозиції.

Де, зокрема, буде передбачено, встановлення обмеження на видачу не більше двох дозволів дефіцитних країн в місяць на один транспортний засіб (Італії, Польщі, Угорщини, Туреччини (порожній), Фінляндії, в треті країни, або звідти, крім Австрії та Румунії, де на 1 поїздку потрібно 2 дозволи). При цьому оформлення другого дозволу здійснювати лише після використання та повернення попереднього.

Перевізники очікують також:

створення технічної можливості електронного замовлення дозволів у комплекті для виконання конкретного перевезення (з обранням маршруту);

зняття тимчасового обмеження на видачу дозволів на порожні автомобілі по Польщі;

відкриття можливості здачі дозволів в територіальні органи Укртрансбезпеки;

подальшого збільшення електронного бронювання, особливо, польських дозволів;

скорочення термінів, на які бронюється дозвіл до 5-7 діб.

"Ми будемо уважно аналізувати результати впровадження цих рішень та відстежувати їх вплив на ситуацію на ринку", - пообіцяли страйкарі. Наразі страйк вони припинили і звільнили урядовий квартал та розблокували траси.

Марина Нечипоренко, Київ