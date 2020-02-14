В Україну їде представник Держдепу США з питань протидії тероризму
Укрінформ
Координатор з питань протидії тероризму Державного департаменту США посол Нейтан Сейлс 16 лютого відвідає Київ.
Про це повідомляє пресслужба посольства США.
"14 лютого Сейлз разом із держсекретарем Помпео візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції та долучиться до круглого столу з питань безпеки людини в Сомалі перед поїздкою до Києва, що відбудеться 16 лютого", - йдеться у повідомленні.
Як поінформували у диппредставництві, у Києві американський дипломат під час зустрічей обговорюватиме співпрацю у сфері протидії тероризму.