В Україну їде представник Держдепу США з питань протидії тероризму

Координатор з питань протидії тероризму Державного департаменту США посол Нейтан Сейлс 16 лютого відвідає Київ.

Про це повідомляє пресслужба посольства США.

"14 лютого Сейлз разом із держсекретарем Помпео візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції та долучиться до круглого столу з питань безпеки людини в Сомалі перед поїздкою до Києва, що відбудеться 16 лютого", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у диппредставництві, у Києві американський дипломат під час зустрічей обговорюватиме співпрацю у сфері протидії тероризму.