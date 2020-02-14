Україна співпрацюватиме з Румунією у сфері безпеки в акваторії Чорного моря

Міністри оборони України та Румунії в рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та визначили напрямки спільної роботи.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

“Сьогодні, 14 лютого, в рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції, міністр оборони Андрій Загороднюк провів зустріч з міністром національної оборони Румунії Ніколає-Іонелем Чуке. Сторони зосередили основну увагу на темі безпеки в Чорноморському регіоні. Андрій Загороднюк наголосив на важливості співробітництва на рівні військово-морських сил та посиленні спільної роботи з партнерами в Східно-Європейському регіоні з метою забезпечення стабільності в акваторії Чорного моря”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед перспективних напрямків співробітництва, які обговорили міністри під час зустрічі, було майбутнє підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Румунії про військово-технічне співробітництво, а також обмін інформацією про повітряну та морську обстановки. Також під час зустрічі її учасники висловили занепокоєння дестабілізаційними діями Російської Федерації в Чорному та Азовському морях, а також подальшою мілітаризацією окупованого Росією Кримського півострова.

З поміж інших важливих аспектів, міністри наголосили на необхідності продовження двостороннього співробітництва, участі у спільних багатонаціональних навчаннях та продовженні співпраці в рамках діяльності багатонаціонального інженерного батальйону «Тиса», повідомляють в пресслужбі.