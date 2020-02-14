Зеленський має особисто розкрити подробиці візиту до Оману - “ЄС”

Президент Володимир Зеленський має особисто і негайно розкрити суспільству всі подробиці свого візиту до Оману.

Про це йдеться у заяві партії “Європейська солідарність”, опублікованій у Facebook.

“Володимир Зеленський має негайно особисто розкрити українському суспільству всі подробиці свого таємного візиту до Оману... Щирої відповіді на запитання, які ростуть неначе сніжний ком, вимагають і українці, і наші міжнародні партнери, що особливо важливо напередодні візиту пана Зеленського на Мюнхенську безпекову конференцію”, - йдеться у тексті заяви.

Як зазначається у зверненні, якщо інформація про візит до Оману і надалі "шифруватиметься", “Європейська солідарність” вимагатиме створення у Верховній Раді відповідної тимчасової слідчої комісії.

“Дуже сподіваємось на те, що Володимир Зеленський зможе аргументовано спростувати підозри в секретній зустрічі з довіреною особою очільника країни-агресора, багатолітнім головою ФСБ і секретарем російського Радбезу. І пояснити, на якій підставі вони користуються спільними чартерами”, - зазначають у “Євросолідарності”.

У політсилі додали, що громадяни України мають почути правду про візит до Оману і причини затримки із поверненням глави держави до України після збиття українського літака в Ірані.

“Лише погодинна деталізація майже добового зволікання із прибуттям до Києва могла би зняти цілу низку неприємних питань. Формат термінового відео у цій ситуації вважаємо прийнятним”, - заявили у “Євросолідарності”.

Як повідомляв Укрінформ, 5 січня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський разом з родиною прибув до Оману рейсовим літаком за власні кошти. Зазначалося, що поїздка була приватною.

13 лютого у програмі "Схеми: корупція в деталях" була оприлюднена інформація, що згідно з інформацією з публічних онлайн-сервісів відстеження повітряних суден, чартерний літак, на якому Зеленський 8 січня терміново повертався зі столиці Оману Маската до Києва, нібито прибув у Оман з Москви. За даними журналістів, цим літаком прибув секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

У цьому зв'язку керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що журналістське розслідування не має жодного об’єктивного твердження та не підкріплене фактами.

Прессекретар Президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський ніколи не зустрічався і не розмовляв із секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.