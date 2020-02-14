В “Голосі” вимагають провести службове розслідування щодо “ексадвоката Януковича"

Т. в. о. директора Держбюро розслідувань Ірину Венедіктову просять провести службове розслідування щодо першого заступника директора ДБР, який працював в адвокатському об'єднанні Aver Lex, що захищало експрезидента Віктора Януковича.

Про це інформує пресслужба партії “Голос”.

“Народна депутатка України від «Голосу» Олександра Устінова звернулася до т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової з вимогою провести службове розслідування стосовно призначеного першим заступником директора ДБР адвоката Януковича — Олександра Бабікова”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що в депутатському зверненні від 14 лютого Устінова — з огляду на оприлюднені аудіозаписи, на яких перший заступник голови ДБР представляє інтереси підозрюваного у державній зраді експрезидента Януковича, — просить тимчасову керівницю ДБР надати інформацію про виконання Бабіковим вимог законів "Про ДБР" та "Про запобігання корупції" щодо обов'язку повідомляти про конфлікт інтересів під час виконання службових повноважень та не допускати виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів.

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Крім того, депутат просить Венедіктову доручити підрозділу внутрішнього контролю ДБР провести службове розслідування щодо наявності у Бабікова конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень, враховуючи обставини, викладені в публікації агенції журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” та надати інформацію про це.

“Оприлюднені журналістами матеріали свідчать про те, що Олександр Бабіков мав конфлікт інтересів, але свідомо спробував приховати його і відбрехатись. Ми не будемо мовчки спостерігати за цим і вимагаємо адекватної реакції. Адвокат Януковича у "справах Майдану" не може входити у керівництво органу, який має завершити досудове розслідування у цих справах”, - зазначила Устінова.

Як повідомлялося, 20 січня т.в.о. голови ДБР Ірина Венедіктова заявила, що за результатами конкурсу підписала накази про призначення заступників директора Бюро. Одним із них став Олександр Бабіков, який працював в адвокатському об'єднанні Aver Lex, що захищало експрезидента Віктора Януковича.

Раніше в організації "Родини Героїв Небесної сотні" заявили, що призначення Бабікова, є конфліктом інтересів, оскільки відомство продовжуватиме слідство у справах Майдану.

Водночас т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова зазначила, що особисто курує справи Майдану.