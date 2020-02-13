Порошенко візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко 14-16 лютого на запрошення організаторів візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

"Під час обговорення проблематики регіональної безпеки, а також у ході двосторонніх зустрічей Петро Порошенко планує порушити питання невиконання Російською Федерацією Мінських домовленостей, наголосити на необхідності зміцнення проукраїнської міжнародної коаліції та посилення санкційного режиму щодо Росії у відповідь на триваючу агресію проти України,а також створення міжнародної платформи стосовно відновлення суверенітету України над Кримом", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Порошенко обговорить шляхи прискорення європейської та євроатлантичної інтеграції України та збільшення міжнародної підтримки на цілі впровадження реформ.

Як повідомлялося, 56-та Мюнхенська конференція з питань безпеки проходитиме 14-16 лютого. Президент України Володимир Зеленський 14-15 лютого здійснить робочий візит до ФРН для участі у Мюнхенській конференції.

Фото: eurosolidarity.org